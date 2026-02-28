Fenerbahçe Antalyaspor Maçında 6 Eksik Ve Kart Sınırında 6 Oyuncu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında yarın, Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan bu karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz lig maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, 90+5. dakikada öne geçmiş ancak 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak, zirve ile arasındaki puan farkını kapatma fırsatını değerlendirememişti.

6 EKSİK OYUNCU VAR

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yoksun kalacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında sahada olamayacaklar.

6 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Antalyaspor maçı öncesinde Fenerbahçe’de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yarınki maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayacak kaleci Ederson’un yanı sıra, Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür de kart sınırında yer alıyor.