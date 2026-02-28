İran Saldırısı Altın Fiyatlarını Piyasalarda Hareketlendirdi

İran’ın başkenti Tahran’da patlama seslerinin yükselmesi dikkatleri üzerine topladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı; kripto para piyasasında fiyatlar düştü, yükseliş bekleyen kaldıraçlı yatırımcılar tasfiye oldu ve sadece 15 dakikada 100 milyon dolar değer kaybı yaşandı.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR TIRAŞ

Jeopolitik risklerin ortaya çıkmasıyla birlikte ons altın 5 bin 280 dolara kadar yükseldi. Altının tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 2025 sonunda 5 bin 299 dolar olarak kaydedilmişti.

YURT İÇİ ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları şu şekilde şekillendi: Gram altın, 7 bin 453 lira seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da 7 bin 558 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın 12 bin 638 lira, Cumhuriyet altını 51 bin 494 lira, tam altın 50 bin 555 lira ve yarım altın 25 bin 277 lira olarak belirlendi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA ARTIŞ

Gümüşte de dikkat çekici bir artış gözlemleniyor; gram gümüş yüzde 6,16 artışla 132,3602 lira olurken, ons gümüş 88,13940 dolara yükseldi.

DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM

Döviz fiyatları ise şu şekilde oluştu: Dolar 43,9493 lira, Euro 51,9846 lira ve Sterlin 59,2094 lira seviyesinde işlem görüyor.