Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Şansını Analiz Ediyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belirlenirken, eşleşmelerle birlikte istatistik analizler de paylaşıldı. Kura çekimi sonrası veri analiz kuruluşu Opta, turnuvada mücadele eden takımların çeyrek finale yükselme ve şampiyon olma ihtimallerini təqdim etti. Avrupa arenasında yer alan Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki tur geçme ve kupa kazanma olasılıkları da bu analizle netlik kazanmış oldu. İşte Galatasaray ile diğer takımların şampiyonluk olasılıkları:

GALATASARAY’IN ÇEYREK FİNAL İHTİMALİ

Opta’ya göre sarı-kırmızılı takımın, İngiliz temsilcisi Liverpool karşısında çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 17,7 olarak belirlendi. Analizde Liverpool’un tur atlama olasılığı ise yüzde 82,3 olarak gösteriliyor. Bu oranla İngiliz ekibi, çeyrek final ihtimali en yüksek ikinci takım pozisyonunda yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU İHTİMALLERİ

– %27.4 – Arsenal

– %14.3 – Bayern Münih

– %12.8 – Liverpool

– %10.8 – Manchester City

– %7.7 – Barcelona

– %6.9 – Chelsea

– %4.7 – Newcastle

– %4.6 – PSG

– %2.8 – Real Madrid

– %2.7 – Sporting

– %2 – Atletico Madrid

– %1.2 – Tottenham

– %1.1 – Atalanta

– %0.5 – Leverkusen

– %0.4 – Bodo Glimt

– %0.2 – Galatasaray