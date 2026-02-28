Emekli Bayram İkramiyelerinde Artış Beklentisi Gündemde

emekli-bayram-ikramiyelerinde-artis-beklentisi-gundemde

Emeklilere yılda iki kez, dini bayramlarda ikramiye verilmekte. Geçen yıl bu ödemeler, tek seferde 4 bin lira olarak sonuçlanmıştı. Türkiye’deki milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yapılacak olası artış duyumlarına odaklandı. Önceki yıl her iki bayramda toplam 4 bin lira olarak belirlenen ikramiye miktarının, bu yıl yapılacak yasal düzenleme ile artırılması öngörülüyor.

TAKVİM NETLEŞMEYE BAŞLADI

Hükümetin bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmaları devam ederken, düzenlemenin içeriği ve takvimi hakkında bilgiler de netleşmeye başladı. Bu yılki ödemelerden yaklaşık 17 milyon vatandaşın faydalanması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİ VE YASALAŞMA SÜRECİ

İkramiye tutarındaki artışın kesinleşmesi için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrilmiş durumda. Kabine toplantısında bu konu hakkında bir görüş alışverişi yapılması planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yasalaşma süreci göz önünde bulundurulduğunda, ödemelerin bayramdan önce yapılabilmesi için yasal sürecin bayrama en az 4-5 gün kala tamamlanması gerekiyor.

EKONOMİK GÖSTERGELER BELİRLEYİCİ OLACAK

Artış oranının saptanmasında enflasyon verileri ve kamu maliyesinin imkanlarının dikkate alınması bekleniyor. Bayram ikramiyelerine yapılacak zammın oranı, geçmiş dönemlerdeki artışlar, enflasyon rakamları ve genel ekonomik dengeler temel kriterler arasında yer alıyor.

