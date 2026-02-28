Tanju Özcan Ve 13 Kişiye Gözaltı Kararı

tanju-ozcan-ve-13-kisiye-gozalti-karari

RÜŞVET VE YOLSUZLUK İDDİALARI SÜRÜYOR

Bolu’da dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖZALTILARDA İDDİALAR CİDDİLEŞİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanju Özcan ve diğer 12 şüphelinin Nisan 2024 ile Kasım 2024 tarihleri arasında Bolu’da bulunan bazı zincir marketlerin yetkililerini zorlayarak, Bolu Belediyesi Anonim Şirketi lehine haksız kazanç sağlama teşebbüsü ile “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARLARI UYGULAMAYA KONDU

Sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişinin adli işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında “Tanju Özcan, Süleyman Can, Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız, Mehmet Ağan, Buse Özkan, Hakan Yılmaz, Ergün Temel, Tahsin Arslan, Sinan Pekcan, Yasin Bargaç, Cahit Görüş, Hüseyin Ekrem Serin” yer alıyor.

GÖZALTINA ALINANLAR VE YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 06.30 sıralarında yapılan operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 9’u ikametlerinde yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 4 kişi, “Buse Özkan, H. Ekrem Serin, Sinan Pekcan ve Yasin Bargaç” hakkında yakalama faaliyetleri sürüyor.

ÖZCAN’DAN AÇIKLAMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya üzerinden duyurarak, “Gözaltına alındım” şeklinde bir paylaşım gerçekleştirdi.

