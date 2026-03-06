ABD Irak’taki Vatandaşlarına Acil Terk Çağrısı yaptı

Orta Doğu’daki gerilim devam ediyor. ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların 6. gününde, Irak’taki Amerikan vatandaşları için kritik bir uyarı yapıldı.

ABD’DEN IRAK’U TERCİH EDİN ÇAĞRISI

Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan güvenlik bildirisinde, Irak’taki Amerikan vatandaşlarına ülkeden mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları önerisinde bulunuldu. Açıklamada, ABD hükümetinin Orta Doğu’daki Amerikalıların tahliyesine yönelik tüm olasılıkları değerlendirdiği ifade edildi. Irak’tan ticari uçuşların şu an itibarıyla bulunmadığı, kara yolu ile Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye’ye geçişin mümkün olduğu belirtilirken, çoğu sınır kapısının açık olduğu ancak bu geçişlerin önceden bildirim yapılmadan kapanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

GÜVENLİK İÇİN KARA YOLU TERCİHİ

ABD vatandaşlarına, güvenli bulmaları durumunda kara yolu ile ülkeden ayrılmayı dikkate almaları tavsiye edildi. Ayrıca Irak’ta kalmaya karar veren Amerikalıların uzun süreli bir güvenli alanda kalmaya hazırlıklı olmaları ve gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlarını yeterince tedarik etmeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Irak hava sahasında devam eden roket, insansız hava aracı (İHA) ve havan saldırısı riski ile birlikte, İran ve bağlı milis grupların Amerikan vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik ciddi tehdit oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İlgili yetkililerin Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi önemli ölçüde kapattığı kaydedildi. Ayrıca, mevcut güvenlik önlemleri çerçevesinde ABD vatandaşlarına, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği veya Erbil’deki Başkonsolosluğa gitmemeleri yönünde çağrı yapıldı.

