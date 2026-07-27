ABD, İran Ablukasında 17 Gemi Rotasını Değiştirdi

Dünya
Denizde iki ticari gemi, kayalıkların önünde duruyor
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukası uygulandığını ve ticari gemilerin rotalarının değiştirildiğini açıkladı.
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamayla İran’a yönelik deniz ablukası uygulandığını duyurdu. Abluka kapsamında 17 ticari geminin rotası değiştirildi. İki gemi hizmet dışı bırakıldı, iki gemiye de baskın yapıldı. CENTCOM, paylaşımında Arap Denizi’nde devriye gezen bir destroyerdeki denizcinin fotoğrafına yer verdi.

İRAN’DAN TEPKİ GECİKMEDİ

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yöneten birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin deniz ablukasını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirdi. Açıklamada bu girişimin bölgede güvensizliği artırdığına dikkat çekildi. “ABD’nin bu adımını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı. İran, ABD ordusunun herhangi bir tehdidine karşılık vereceğini belirtti.

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