ABD İran Gerilimi Brent Petrol Fiyatlarını Etkiliyor

abd-iran-gerilimi-brent-petrol-fiyatlarini-etkiliyor

ABD VE İRAN ARASINDAKİ JEOPOİTİK GERİLİM PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasındaki süregelen jeopolitik gerilim, Brent petrolün fiyatlandırmasında belirleyici bir rol oynuyor. Tırmanan gerilimler, küresel enerji piyasalarında ani dalgalanmalara sebep oldu. Arz kaygılarının tekrar gündeme gelmesiyle birlikte, Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 6,8 oranında bir artışla 69,8 dolara yükseldi.

ARTAN RİSK ALGISI YATIRIMCILARI ETKİLİYOR

Piyasalardaki risk algısının yükselmesi, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirirken, Orta Doğu kaynaklı olası arz kesintileri petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Uzmanlar, bölgedeki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında dalgalanmanın devam edeceğine vurgu yapıyor.

ENERJİ PİYASALARI YENİ AÇIKLAMALARI BEKLİYOR

Enerji piyasaları, ABD ve İran’dan gelecekteki yeni açıklamaları dikkatle izliyor.

