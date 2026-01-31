Ufuk Özkan İçin Donör Bulundu: Ameliyat Günü Belirlendi

ufuk-ozkan-icin-donor-bulundu-ameliyat-gunu-belirlendi

İSTANBUL’DA BEKLENEN DONÖR BULUNDU

İstanbul’daki özel bir hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için aranan donör sonunda bulundu. Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, “Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı. Ameliyat için gün sayıyoruz” diyerek olumlu gelişmeleri aktardı. Yapılan tahliller sonucunda donör olabilecek yüzde 100 uyumlu kişinin, Kamera Yönetmeni Salih Kıvırcık olarak belirlendiği bildirildi. Kıvırcık, sürecin tamamen ani bir kararla başladığını ifade etti.

YÜZDE 100 UYUM SAĞLADI

Kıvırcık, Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun kötüleştiğini öğrendiğinde hemen iletişime geçtiğini belirtti. Birçok testten geçtiklerini söyleyen Kıvırcık, “Benimle birlikte başka arkadaşlarımız da vardı. Testler sonucunda yüzde 100 uyumlu çıkan ben oldum” dedi. Salih Kıvırcık, Özkan ile olan tanışıklıklarının 2016 yılında ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ programı çekimlerine dayandığını aktardı.

AMELİYAT TARİHİ BELİRLENDİ

Nakil ameliyatlarının salı günü gerçekleştirileceği vurgulandı. Kıvırcık, pazartesi günü hastaneye yatacağını belirtti. Ufuk Özkan ise dün muhabirlere yaptığı açıklamada, “Günde 10 tane serum alıyorum. Herküle döndüm. Bu alemde yiyeceğimiz lokma varsa yeriz. Kendimizi hekimlerimize emanet ettik” şeklinde ifadeler kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MTV Taksit Ödemeleri İçin Son Gün: 2 Şubat

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti ve borç yapılandırma ödemeleri için son tarih 2 Şubat olarak belirlendi. Ödemelerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.
Gündem

Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 769’a Ulaştı

Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı son 48 saatte 17 artarak 71 bin 769'a ulaştı. Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.
Gündem

Türkiye İhracatında Deniz Yolu Üstünlüğü Sürüyor

Türkiye, 2022'de 273,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tarihindeki en yüksek rakama ulaştı. İhracatın çoğu deniz yoluyla yapıldı.
Gündem

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Maden Göçüğü: 226 Ölü

Kuzey-Kivu'nun Masisi bölgesindeki koltan madeninde meydana gelen göçükte en az 226 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gündem

Yeni Yılda Akaryakıta Büyük Zam Beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına yeni zamların yolda olduğu belirtiliyor. Motorin, benzin ve otogazda artış bekleniyor ve motorin 60 TL'yi geçebilir.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.