Şarköy Yolunda Meydana Gelen Heyelan Ulaşımı Kesintiye Uğrattı

Tekirdağ’ın doğal güzellikleri ile ünlü Şarköy ilçesinde bulunan popüler yolda meydana gelen heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki güzergahta gerçekleşen toprak kayması sonucu yol trafiğe tamamen kapandı.

YOL 3 HAFTA BOYUNCA KAPALI OLACAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, heyelan önleme çalışmaları gereği, yolun yaklaşık 3 hafta boyunca kapalı kalacağını açıkladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeye müdahalede bulunarak sürücülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla uyarı levhaları yerleştirdi ve trafiği alternatif yollara yönlendirdi.

ALTERNATİF YOLLAR GÜVENLİ BİR SEÇİM

Motosiklet tutkunları ile doğaseverlerin gözdesi olan Barbaros, Kumbağ ve Uçmakdere hattı, sunduğu eşsiz manzaralar, yöresel kahvaltı mekanları ve dinlenme alanları sayesinde yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Yetkililer, güvenli sürüş sağlanması ve çalışmalardaki aksaklıkların önlenmesi amacıyla vatandaşların belirlenen alternatif yolları kullanmaları gerektiğini belirtti.