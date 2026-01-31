Jeopolitik Gerilim Petrol Piyasalarında Fırtına Başlattı

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasında süregelen jeopolitik çatışmalar, Brent petrol fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör haline geldi. İki ülke arasındaki artan gerilimler, küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara neden oldu. Tansiyonun artışı, arz endişelerini tekrar gündeme getirirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,8 artarak 69,8 dolara yükseldi. Piyasalardaki risk algısının güçlenmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırmasına neden olurken, Orta Doğu kaynaklı olası arz kesintileri petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor.

FİYAT OYNAKLIĞI DEVAM EDECEK

Uzmanlar, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarındaki oynaklığın önümüzdeki günlerde de sürebileceğine dikkat çekiyor. Enerji piyasaları da ABD ve İran’dan gelecek olan yeni açıklamaları dikkatle takip ediyor.

ENERJİ PİYASALARI YENİ AÇIKLAMALARI BEKLİYOR

Piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkiliyor ve bu durum, petrol fiyatlarının seyrinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

