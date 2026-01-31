İran’ın Bender Abbas Limanı’nda Büyük Patlama Meydana Geldi

Bender Abbas Limanı’nda PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

İran’ın güney kesiminde bulunan Bender Abbas Limanı’nda büyük bir patlama meydana geldi. Olayın ardından bazı uluslararası medya organları ile sosyal medya platformlarında, patlamanın Devrim Muhafızları’nın üst düzey bir komutanının hedef alındığına dair iddialar ortaya atıldı; fakat İran resmi medyası bu tür haberleri yalanladı.

PATLAMA SEKİZ KATLI BİNAMIZDA OLDU

Devlet kanalı, patlamanın şehirdeki Moallem Bulvarı üzerindeki sekiz katlı bir yapı içerisinde gerçekleştiğini açıkladı. Patlama sonucunda binanın iki katının çöktüğü bildirildi. Olayda birçok aracın yanı sıra işyerlerinin de zarar gördüğü kaydedildi.