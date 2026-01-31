İran’ın Bender Abbas Limanı’nda Büyük Patlama Meydana Geldi

iran-in-bender-abbas-limani-nda-buyuk-patlama-meydana-geldi

Bender Abbas Limanı’nda PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

İran’ın güney kesiminde bulunan Bender Abbas Limanı’nda büyük bir patlama meydana geldi. Olayın ardından bazı uluslararası medya organları ile sosyal medya platformlarında, patlamanın Devrim Muhafızları’nın üst düzey bir komutanının hedef alındığına dair iddialar ortaya atıldı; fakat İran resmi medyası bu tür haberleri yalanladı.

PATLAMA SEKİZ KATLI BİNAMIZDA OLDU

Devlet kanalı, patlamanın şehirdeki Moallem Bulvarı üzerindeki sekiz katlı bir yapı içerisinde gerçekleştiğini açıkladı. Patlama sonucunda binanın iki katının çöktüğü bildirildi. Olayda birçok aracın yanı sıra işyerlerinin de zarar gördüğü kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sigaraya Yeni Düzenleme: Kamu Alanlarında Yasaklar Genişliyor

Sigara ile mücadele kapsamında yeni düzenlemelerle "Dumansız Hava Sahası" uygulamasının alanı genişletilecek.
Gündem

Şarköy Yolunda Meydana Gelen Heyelan Ulaşımı Kesintiye Uğrattı

Şarköy'de doğa severlerin tercih ettiği Uçmakdere yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri alındı.
Gündem

Jeopolitik Gerilim Petrol Piyasalarında Fırtına Başlattı

ABD ve İran arasındaki gerginlik, enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Brent petrol fiyatı 69,8 dolara çıkarak yatırımcıların risk algısını artırdı. Küresel piyasalar gelişmeleri izliyor.
Gündem

Bill Gates ve Elon Musk Epstein İddialarını Yalanladı

Bill Gates, Jeffrey Epstein soruşturmasında Rus kadınlarla ilişkisi nedeniyle Melinda'dan cinsel yolla bulaşan hastalık saklama iddialarını yalanladı.
Gündem

İstanbul’da Okulların Açılacağı Günde Kar İhtimali

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası yarın Türkiye'ye ulaşacak. Trakya'da kar yağması beklenirken, İstanbul'da ise iki gün boyunca karla karışık yağmur öngörülüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.