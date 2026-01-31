Sigaraya Yeni Düzenleme: Kamu Alanlarında Yasaklar Genişliyor

SİGARA YASAKLARINA YENİ DÜZENLEME

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sigara yasakları, yarı açık alanları da kapalı alan statüsüne alarak kamuya açık birçok noktada daha da yaygınlaştırılıyor. Bu sürecin en çarpıcı detayları ise şu şekilde sıralanıyor:

YARIMA ÇIKAN ALAN TANIMI

Üstü açılır-kapanır olan tenteli alanlar ve kış bahçeleri, bundan sonraki süreçte tamamen kapalı alan olarak değerlendirilecek.

5 METRE KURALINA DİKKAT

Kamu binalarının, alışveriş merkezlerinin ve restoranların ana giriş kapılarından en az 5 metre mesafe içinde sigara içilmesi yasak hale gelecek.

ÇOCUK PARKLARI VE SAHİLLERDE YASAK

Çocuk parkları tamamen sigarasız alan olarak ilan edilecekken, pilot bölgelerde plajlarda “mavi bölgeler” oluşturulacak.

Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 verilerine dayanarak, tütün ürünü kullananlar arasında sigara içme oranının en yüksek olduğu yaş grubunun 35-44 olduğunu kaydediyor. Ergüder, bu yaş dilimindeki bireylerin yüzde 36,1’inin her gün tütün ürünü tükettiğini belirtiyor.