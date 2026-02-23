ABD İran Geriliminde Yeni Gelişmeler Bekleniyor

Orta Doğu’daki gerilimlerin artması, ABD ile İran arasındaki tansiyonu da yükseltti. Uluslararası alanda, Washington ile Tahran arasında savaşın müzakerelerle durdurulabileceği fikri öne çıkarken, eski CIA ajanı John Kiriakou’nun ifadeleri dikkatleri çekti. Beyaz Saray’a yakın kaynaklara dayanan Kiriakou, ABD’nin İran’a karşı atacağı adımların beklenenden hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini belirtti. Kiriakou; Trump yönetiminin İran’a yönelik balistik füze ve uranyum zenginleştirme programlarını durdurması için belirlediği 10 günlük süreyi beklemeyeceğini, operasyonun en geç salı günü başlatılacağını öne sürdü.

48 SAAT SÜRE TANIDI

Bu gelişmelerle birlikte, ABD merkezli Axios’un haberine göre, üst düzey bir ABD’li yetkili, İran’ın nükleer anlaşmaya dair 48 saat içinde detaylı bir öneri sunması halinde, ABD’nin müzakerecilerinin yeni görüşmelere hazır olacağını belirtti. Haberde, iki tarafın yeni müzakereleri gerçekleştirmek üzere İsviçre’nin Cenevre şehrinde buluşmasının beklendiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERİN TARİHİ BELLİ OLDU

ABD ve İran arasında son aylarda yapılan dolaylı görüşmelerin ardından, tarafların diplomatik süreci sürdürebilmesi için yeni bir adım atıldığı bildirildi. Yeni müzakere tarihinin Perşembe günü Cenevre’de gerçekleştirileceği duyuruldu.