ABD İran Geriliminde Yeni Gelişmeler Bekleniyor

abd-iran-geriliminde-yeni-gelismeler-bekleniyor

Orta Doğu’daki gerilimlerin artması, ABD ile İran arasındaki tansiyonu da yükseltti. Uluslararası alanda, Washington ile Tahran arasında savaşın müzakerelerle durdurulabileceği fikri öne çıkarken, eski CIA ajanı John Kiriakou’nun ifadeleri dikkatleri çekti. Beyaz Saray’a yakın kaynaklara dayanan Kiriakou, ABD’nin İran’a karşı atacağı adımların beklenenden hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini belirtti. Kiriakou; Trump yönetiminin İran’a yönelik balistik füze ve uranyum zenginleştirme programlarını durdurması için belirlediği 10 günlük süreyi beklemeyeceğini, operasyonun en geç salı günü başlatılacağını öne sürdü.

48 SAAT SÜRE TANIDI

Bu gelişmelerle birlikte, ABD merkezli Axios’un haberine göre, üst düzey bir ABD’li yetkili, İran’ın nükleer anlaşmaya dair 48 saat içinde detaylı bir öneri sunması halinde, ABD’nin müzakerecilerinin yeni görüşmelere hazır olacağını belirtti. Haberde, iki tarafın yeni müzakereleri gerçekleştirmek üzere İsviçre’nin Cenevre şehrinde buluşmasının beklendiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERİN TARİHİ BELLİ OLDU

ABD ve İran arasında son aylarda yapılan dolaylı görüşmelerin ardından, tarafların diplomatik süreci sürdürebilmesi için yeni bir adım atıldığı bildirildi. Yeni müzakere tarihinin Perşembe günü Cenevre’de gerçekleştirileceği duyuruldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AJet İle İstanbul-Rotterdam Seferleri Resmen Başladı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rotterdam'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Seferler, yeni rotanın hayata geçirilmesiyle başladı.
Gündem

Jandarma Personeli İftarında İçişleri Bakanı Çiftçi Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin sahada inisiyatifi elinde tutarak tehditleri kökünde etkisiz hale getiren bir güç haline geldiğini vurguladı.
Gündem

Meksika’da El Mencho Operasyonu: Suç Örgütüne Darbe

Meksika'daki büyük bir suç kartelinin lideri "El Mencho" kod adlı Nemesio Oseguera, gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybetti. Bu durum sonrası kargaşa, çatışmalara ve araçların ateşe verilmesine neden oldu.
Gündem

Beşiktaş’lı Amir Murillo İlk Gol Sevincini Yaşadı

Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, Göztepe karşısında takımına önemli katkı sağlayarak, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Gündem

Çınarcık’ta Gürültü Tartışması Şiddete Dönüştü

Çınarcık'ta çocuk gürültüsü yüzünden çıkan anlaşmazlık, bir adamın burnunun kırılmasına ve kucağındaki bebeğin kafatasında çatlak oluşmasına yol açan sopalı bir saldırıya dönüştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.