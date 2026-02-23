Çınarcık’ta Gürültü Tartışması Şiddete Dönüştü

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, komşular arasında süregelen “çocuk gürültüsü” tartışması, korkunç bir şiddet olayına dönüştü. İddialara göre, 34 yaşındaki baba Muhammed Baca ile kucağındaki 14 aylık kızı İkra, komşularının sopalı saldırısına maruz kaldı. Bu saldırı sonucunda Baca’nın burnu kırılırken, küçük İkra’nın kafatasında çatlak meydana geldi.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE SÜREN HUSUMET

Olay, Çınarcık ilçesinin Esenköy beldesinde gerçekleşti. Yaklaşık bir yıl önce 4 çocuğuyla birlikte taşındıkları evde, Baca ailesi ile aynı binada yaşayan bir başka aile arasında çocukların çıkardığı gürültü sebebiyle gerginlikler yaşandığı bildirildi. Taraflar arasındaki anlaşmazlık zaman zaman tehdit boyutlarına vardığı öğrenildi.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SALDIRIYA UĞRADI

Son olayda, 20 Şubat tarihinde Muhammed Baca’nın 14 aylık kızı İkra kucağındayken, Şener E. tarafından sopayla vurulduğu öne sürüldü. Saldırı sonucunda Baca’nın burnu kırılırken, küçük İkra’nın kafasında çatlak oluştu. Yaralı baba ve kızı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Şener E., mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen diğer şüpheli S.E.’nin ise serbest kaldığı öğrenildi.

KIZIMI KUCAĞIMA ALIP KAVGAYA GİDECEK BABA DEĞİLİM

Yaşadığı durumu aktaran Muhammed Baca, olay günü kızını kucağına alarak eve döndüğünü ve sokakta karşılaştığı komşusunun kendisine sözlü sataşmada bulunduğunu ifade etti. “Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde araç kameramı teslim ettim. ‘İftarımı açıp geliyorum’ dedim. Kızım kucağımdaydı. Kızımı alıp kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim” diyerek saldırının jandarma personelinin yanında gerçekleştiğini öne sürdü.

EVİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ

Uzaklaştırma kararına rağmen saldırıya maruz kaldıklarının altını çizen Baca, “Kızım kafatasında çatlak, benim burnum kırık. Güvenlik endişesi yaşıyoruz” dedi. “Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. 9 aydır bizimle uğraşan ve hakkında tedbir kararı olan şahıs dışarıda geziyor. Dört çocuğumu alıp nereye gideyim?” sözleriyle yardım talebinde bulundu. Ayrıca ailenin daha önce de tehditler aldıkları ve bu nedenle şikayette bulundukları bildirildi.