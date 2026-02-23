Turgut Özal Bulvarı’nda Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Olay, Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Ailesiyle sorunlar yaşayan Ü.G.’nin, yanında getirdiği uzun namlulu silahla çevreye ateş açtığı iddia edildi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Açılan ateş sonucu 2 kişi ayağından yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırıldı. Olay esnasında, bazı araçların da mermilere hedef olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Ü.G.’nin işlemleri devam ederken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.