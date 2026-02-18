ABD İran Savaşı İddiaları Gündemde Yer Alıyor

ABD İLE İRAN ARASINDA MÜZAKERELERDE YENİ İDDİALAR GÜNDEME GELİYOR

ABD ile İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerin ikinci turunun ardından olumlu gelişmeler yaşanırken, yeni iddialar da hızla ortaya çıkıyor. Son olarak, bir haber kaynağından gelen bilgilere dayanarak, ABD’nin Orta Doğu’da İran ile “büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bu savaşın yakında patlak verebileceği” öne sürülüyor.

İSRAİL İLE ORTAK ASKERİ OPERASYON İDDİASI

ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirebileceği muhtemel askeri operasyonun büyük ölçekli, haftalarca sürebilecek ve tam donanımlı olacağı belirtildi. Ayrıca bu operasyonun, “bir ortak ABD-İsrail harekatı” biçiminde olabileceği iddiaları gündeme geldi. Haberde, “150’den fazla ABD askeri kargo seferi, Orta Doğu’ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı. Son 24 saat içerisinde F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağı daha bölgeye gönderildi.” ifadelerine yer verildi.

SAVAŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Yayımlanan haberde, iki Israilli yetkilinin bilgilerine dayanarak, İsrail hükümetinin İran’da rejim değişikliği, nükleer ve füze programlarının hedef alınması yönünde görüşmeler yaptığı ve “günler içinde bir savaş senaryosu için hazırlıklar yaptığı” iddiaları aktarıldı.

SALDIRI İHTİMALİ YÜZDE 90

Bazı kaynaklar, saldırı öncesinde Washington’un daha fazla süreye ihtiyaç duyabileceği yönünde görüşler bildirirken, Trump’ın kimliği açıklanmayan bir danışmanının “gelecek birkaç hafta içinde saldırı girişimi için yüzde 90 ihtimali bulunduğu” ifade edildi.