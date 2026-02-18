Ford’un ABD’deki Ortak Üretim Planı Yolda

ford-un-abd-deki-ortak-uretim-plani-yolda

Kısa süre önce İspanya’daki tesislerini Çinli markalara açabileceği öne sürülen Ford, şimdi benzer bir hamle yapmak için kendi ülkesinde hazırlıklar yapıyor. Şirketin CEO’su Jim Farley, Detroit Otomobil Fuarı sırasında Başkan’ın kabine üyeleriyle ortak üretime dair fikirleri masaya yatırdı.

KONTROL AMERİKALI ŞİRKETLERDE OLACAK

Yeni öneri kapsamında, Çinli otomobil üreticileri ile ABD’li markalar arasında ortak girişimler kurulması hedefleniyor. Bu yapıda kontrol hissesinin Amerikan firmalarında kalması ve elde edilecek kar ile teknolojinin taraflar arasında paylaşılması planlanıyor. Bu kritik görüşme, Çin ile Kanada arasında gerçekleşen ve 49 bin elektrikli aracı kapsayan yeni anlaşmanın ardından gündeme geldi. Ayrıca, Çinli Geely’nin gelecekte Volvo’nun Güney Carolina’daki fabrikasını kullanarak ABD’de üretim yapma niyetini duyurduğu da biliniyor.

ABD PAZARI İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Ford’un Washington’a sunmuş olduğu bu ortak girişim önerisi resmiyet kazanırsa, Çinli markaların Amerikan pazarına girişi konusunda önemli bir emsal teşkil edebilir. Ancak, bu iddialı planın uygulamaya geçebilmesi, tamamen siyasi otoritelerin ve düzenleyici kurumların vereceği nihai onaylara bağlı durumda.

