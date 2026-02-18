Eileen Gu Kayak Dünyasında Fırtına Gibi Esti

Eileen Gu, 3 Eylül 2003’te San Francisco’da dünyaya geldi. Annesi, Çin’den ABD’ye göç eden bir kimya mühendisi olarak yarı zamanlı kayak eğitmenliği de yapmaktadır. Gu, kayak hayatına 3 yaşında annesinin verdiği eğitimle adım atıyor. Yaz aylarını, anavatanı Çin’in başkenti Pekin’de geçiren Gu, burada matematik eğitimi alıyor. Girdiği SAT sınavından 1600 puan üzerinden 1580 alarak Stanford Üniversitesi’ne erken kabul almayı başarıyor.

KAYAK DIŞINDA TAM BİR İNEĞİM

“Kayak dışında tam bir ineğim” ifadesiyle kendisini tanıtan Gu, kuantum fiziği eğitimi almayı sürdürüyor. Daha önce katıldığı bir röportajda, ilk kuantum fiziği dersinde “dersin konusunun güzelliğinden” dolayı gözyaşlarına hakim olamadığını aktarıyor.

NANKÖRLÜK VE KAHRAMANLIK ÜZERİNE TARTIŞMALAR

ABD’de doğmuş olmasına ve burada yetişmiş olmasına karşın, 2019 yılında annesinin memleketi Çin adına yarışma kararını alması, Eileen Gu’ya ağır eleştiriler getiriyor. Bazı kişiler tarafından “hain” ve “nankör” olarak tanımlanan sporcu, Stanford Üniversitesi kampüsünde fiziksel saldırıya uğradığını, ölüm tehditleri aldığını ve yurdunun soyulduğunu belirtiyor. 22 yaşındaki Gu, böyle bir tercih yapmasının amacının Çin’deki genç kızlara ilham verme ve sporu daha geniş kitlelere ulaştırma olduğunu vurguluyor.

KAYAKTA HIZLA PARLAYAN YETENEK

Eileen Gu, kayak sporundaki başarısıyla dikkat çekiyor. 2020 Gençler Kış Olimpiyatları’ndan iki altın madalya ile dönen sporcu, 2021 yine dünya şampiyonasında iki altın madalya kazanarak adını daha da duyuruyor. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda da 2 altın ve 1 gümüş madalya elde ederek, serbest stil kayakta altın madalya kazanan en genç sporcu unvanını kazanıyor.

2026 Kış Olimpiyatları’na katılmak için eğitimine ara veren Gu, sosyal medyada kazandığı üne de katkı sağlıyor. “Kar Prensesi” lakabıyla tanınan Gu’nun olimpiyatlardaki görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Olimpiyatlar süresince serbest stil kayakta 2 gümüş madalya kazanıyor ve altın madalya için mücadele etmeye devam ediyor.

YILLIK GELİRİ 23 MİLYON DOLAR

Forbes verilerine göre, Eileen Gu’nun yıllık geliri 23 milyon dolar olarak belirtiliyor. Bu gelirin yalnızca 100 bin doları kayak sporundan elde ediliyor, geri kalan kısmı ise büyük markalarla yaptığı modellik ve sponsorluk anlaşmalarından geliyor. Gu, kendisini eğitim, moda ve spor alanlarında “tam zamanlı” bir çalışan olarak görüyor.