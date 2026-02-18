Metin Akpınar Davasında 6 Milyon TL Tazminat Kararı

ÜNLÜ SANATÇI METİN AKPINAR’IN KIZINA TAZMİNAT

Ünlü sanatçı Metin Akpınar’ın biyolojik kızı, açtığı tazminat davasını kazandı.

MAHKEME KARARI

Edinilen bilgiye göre, mahkeme, Akpınar’ın evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu’na 6 milyon TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Gerekçeli kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Tarafların temyiz ya da istinaf yoluna gidip gitmeyeceği, ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

DNA TESTİ SONUCU

Yapılan DNA testi, Akpınar’ın Duygu ve Sevgi adındaki kardeşlerin biyolojik babası olduğunu ortaya koymuştu.