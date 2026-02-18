Avrupa’daki Doğalgaz Depoları Doluluk Oranı Düşüyor

avrupa-daki-dogalgaz-depolari-doluluk-orani-dusuyor

Avrupa’nın doğalgaz depolarında yaşanan hızlı tükenme durumu dikkat çekiyor. Rus enerji şirketi, Avrupa’daki depolama tesislerinde doluluk oranının yüzde 33 seviyesinin altına düştüğünü vurguladı. Şirketin verdiği bilgiye göre, kış mevsiminin hazırlığı için depolanan gazın tamamı tükendi.

ALMANYA VE FRANSA’DA DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Özellikle Avrupa’nın güçlü ekonomileri olan Almanya ve Fransa’daki depoların doluluk oranının, kıtanın genel ortalamasının altında olduğu belirtildi. Almanya’daki depoların doluluk oranı yüzde 23, Fransa’daki depoların doluluk oranı ise yüzde 23,6’ya geriledi.

REZERVLER ŞU ANDA KULLANILIYOR

Yapılan açıklamada, kış hazırlıkları sırasında depolanan tüm doğal gazın tüketildiği kaydedilirken, “Avrupa’daki doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı üçte birin altına düştü. Şu anda, önceki yıllarda biriken rezervlerden gaz çekilmektedir” denildi.

RUSYA’NIN AVRUPA PAZARI HEDEFİ ENGELLENİYOR

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan şirket, 50 yıla yayılan boru hattı yatırımlarıyla 2022 yılına kadar pazar payını yüzde 40 seviyesine çıkarmıştı. Ancak uygulanan yaptırımlar sebebiyle, şirket önemli müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikçilerine kaptırdı. Gazprom’un 2024 yılında Avrupa’ya sağlayacağı doğalgaz miktarının yaklaşık 15 milyar metreküp olması beklenirken, bu rakam 2021 yılında 201,7 milyar metreküp düzeyindeydi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’nin Orta Doğu’da Askeri Sevkiyatı Artıyor

ABD, Cenevre'deki İran görüşmelerinin ardından Orta Doğu ve Avrupa'ya savaş uçağı ve mühimmat gönderimini artırma kararı aldı.
Gündem

Metin Akpınar Davasında 6 Milyon TL Tazminat Kararı

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Duygu Nebioğlu ile yıllardır süren tazminat davasında mahkeme nihai kararını açıkladı.
Gündem

Eileen Gu Kayak Dünyasında Fırtına Gibi Esti

Eileen Gu, kayakçı, kuantum fiziği öğrencisi ve moda ikonu olarak dikkat çekiyor. Hem Kış Olimpiyatları'nda hem sosyal medya platformlarında büyük bir etki yaratıyor.
Gündem

Ford’un ABD’deki Ortak Üretim Planı Yolda

Ford'un CEO'su Jim Farley, Çinli otomotiv şirketleriyle ABD'de ortak üretim yapmak için Trump yönetimiyle görüşmelere başladı.
Gündem

Kenan Yıldız’a İtalyan Medyasından Sert Eleştiriler

İtalyan medyası, Juventus'un Galatasaray karşısında 5-2 yenilmesi ardından milli futbolcu Kenan Yıldız'ı sert şekilde eleştirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.