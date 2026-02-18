Avrupa’daki Doğalgaz Depoları Doluluk Oranı Düşüyor

Avrupa’nın doğalgaz depolarında yaşanan hızlı tükenme durumu dikkat çekiyor. Rus enerji şirketi, Avrupa’daki depolama tesislerinde doluluk oranının yüzde 33 seviyesinin altına düştüğünü vurguladı. Şirketin verdiği bilgiye göre, kış mevsiminin hazırlığı için depolanan gazın tamamı tükendi.

ALMANYA VE FRANSA’DA DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Özellikle Avrupa’nın güçlü ekonomileri olan Almanya ve Fransa’daki depoların doluluk oranının, kıtanın genel ortalamasının altında olduğu belirtildi. Almanya’daki depoların doluluk oranı yüzde 23, Fransa’daki depoların doluluk oranı ise yüzde 23,6’ya geriledi.

REZERVLER ŞU ANDA KULLANILIYOR

Yapılan açıklamada, kış hazırlıkları sırasında depolanan tüm doğal gazın tüketildiği kaydedilirken, “Avrupa’daki doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı üçte birin altına düştü. Şu anda, önceki yıllarda biriken rezervlerden gaz çekilmektedir” denildi.

RUSYA’NIN AVRUPA PAZARI HEDEFİ ENGELLENİYOR

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan şirket, 50 yıla yayılan boru hattı yatırımlarıyla 2022 yılına kadar pazar payını yüzde 40 seviyesine çıkarmıştı. Ancak uygulanan yaptırımlar sebebiyle, şirket önemli müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikçilerine kaptırdı. Gazprom’un 2024 yılında Avrupa’ya sağlayacağı doğalgaz miktarının yaklaşık 15 milyar metreküp olması beklenirken, bu rakam 2021 yılında 201,7 milyar metreküp düzeyindeydi.