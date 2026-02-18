ABD’nin Orta Doğu’da Askeri Sevkiyatı Artıyor

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELERDE OLUMSUZ GÖRÜNTÜLER

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turu olumlu sonuçlar ortaya koyarken, gelişmeler dikkatle izleniyor. Bu çerçevede, son 48 saat içinde ABD’nin Avrupa ve Orta Doğu’daki askeri üslerine yaptığı yoğun birlik sevkiyatı göze çarpıyor.

ABD’NİN ORTA DOĞU’YA GÖNDERİMİ DEVAM EDİYOR

Açık kaynaklardan elde edilen verilere göre, Orta Doğu’ya gönderilen savaş uçakları ve diğer unsurlar 2025 Haziran’ındaki saldırı dönemiyle benzerlik gösteriyor. Virginia’daki Joint Base Langley-Eustis üssünden gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağının, İngiltere’deki RAF Lakenheath üssüne ulaşması dikkat çekti. Aynı zamanda, Katar’daki El Udeid Hava Üssü’nden görev icra eden bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağının da Akdeniz’deki Girit adasına taşındığı bildirildi. Hürmüz Boğazı’nda devriye gezen çok sayıda P-8 Poseidon deniz devriye uçağı ise Orta Doğu bölgesinde uçuş yapıyor.

SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEYE YOLA ÇIKTI

16 Şubat’ta İngiltere’deki RAF Lakenheath’ten 18 adet F-35 uçağının, havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru hareketlendiği belirlendi. Ayrıca, ABD’nin İngiltere’deki RAF Mildenhall Hava Üssü’ne iki adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı gönderdiği açıklandı.

BÖLGEDE ARTAN GERİLİM

Washington’un İran’a yönelik nükleer programıyla ilgili taleplere bir yanıt alamaması durumunda olası saldırı hazırlıkları kapsamında Orta Doğu’daki askeri yığınak giderek artıyor. ABD Başkanı sosyal medya üzerinden İran’a büyük bir “Armada”nın hareket ettiğini belirtmiş ve Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuştu. Aksi takdirde “daha kötü bir saldırı” gerçekleştireceklerini ifade eden Trump, bu Armada’nın “USS Abraham Lincoln” uçak gemisi öncülüğünde yeni bir filo olduğuna vurgu yapmıştı.

ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Komutanlığı, 26 Ocak’ta “USS Abraham Lincoln” uçak gemisi taarruz grubunun “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek” amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını bildirmişti. New York Times, 13 Şubat tarihinde dört ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Karayipler’de konuşlu “USS Gerald R. Ford” uçak gemisi ve yanındaki savaş gemilerinin Orta Doğu’ya gönderilmesinin onaylandığını aktarmıştı.