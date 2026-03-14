ABD İsrail’e İran Saldırıları İçin Süre Tanıdı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri eylemleri sürerken, taraflardan gelen açıklamalar dikkat çekiyor.

ABD İSRAİL’E BİR HAFTALIK SÜRE TANIDI

Bölgesel siyasi bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre, ABD-İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıların bir hafta içinde sona erebileceği belirtiliyor. Haberde görüşlerine yer verilen siyasi kaynak, İran rejiminin değişim ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD’nin İsrail’e saldırıları sonuçlandırması için yalnızca bir hafta süre tanıdığını öne sürdü. Ayrıca, rejim değişikliği için kara operasyonları ya da İran’da protestoların yeniden başlaması gerektiğini dile getiren kaynak, bu gelişmelerin kısa vadede mümkün görünmediğini aktardı.

ABD VE İSRAİL’İN SAVAŞ ALGISI FARKLI

Üst düzey bir kaynak, savaşın ABD’deki algısı ile İsrail’deki algısı arasında dikkate değer bir fark olduğuna vurgu yaptı. Bu kaynak, Washington’daki yetkililerin savaşın petrol fiyatları üzerindeki etkisinden kaygı duyduğunu, buna karşın İsrail’in savaşı bir başarı olarak gördüğünü ve bunun kutlandığını belirtti. Ayrıca, Lübnan ve Hizbullah konusuna da değinerek, İsrail’in Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesine karşın, örgütün hala ayakta olduğunu ifade etti.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında sürdürülen müzakerelere rağmen 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı gerçekleştirdi. İran, bu saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi birkaç bölge ülkesindeki belirlenen hedeflere karşı saldırılar düzenledi. ABD-İsrail bombardımanında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.