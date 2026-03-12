ABD-İsrail-Iran Geriliminde Kritik Gelişmeler Yaşanıyor

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ SAVAŞTA TANSİYON YÜKSELİYOR

ABD ve İran arasındaki çatışma, 13. gününde şiddet dolu bir biçimde sürüyor. Tarafların arka arkaya yaptığı açıklamalar, bölgedeki gerginliği arttırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky ziyaretinin ardından Maryland’daki Joint Base Andrews hava üssünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“1 SAAT İÇİNDE İMHA EDEBİLİRİZ”

Trump, “Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz. İdeal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek isteriz. Başka bir deyişle, ülke inşa edebilecek birini. Bir şey daha var. Tahran’ın bazı bölgelerini ve başka yerleri vurabiliriz. Eğer bunu yaparsak, ülkelerini yeniden inşa etmeleri neredeyse imkansız hale gelir. Fakat bunu yapmak istemiyoruz. Ama elektrik altyapılarını vurabiliriz. İran’ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer. Bu yüzden, ideal olarak bunu yapmayacağız” şeklinde konuştu.

“SAVAŞ ŞU ANDA EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜYOR”

İran ile yaşanan savaş hakkında yorum yapan Trump, “Savaş, şimdiye kadar görülmüş en iyi şekilde yürütülüyor. Bunu başka ülkeler de söylüyor. Büyük ülkeler, güçlü ülkeler, daha önce buna benzer bir şeye hiç şahit olmadıklarını söyledi. Yaptığım şeye de katılıyorlar. Bunun kötü, şeytani bir ülke olduğunu söylüyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD içinde kaç İran bağlantılı hücre olabileceği konusunda bir brifing verilip verilmediği sorusuna Trump, “Verildi. Biden’ın açık sınır politikası yüzünden çok sayıda kişi içeri girdi. Ama çoğunun nerede olduğunu biliyoruz. Sanıyorum, hepsini göz hapsinde tutuyoruz” yanıtını verdi.

“REZERVLERİMİZİ YENİDEN DOLDURACAĞIZ”

Stratejik petrol rezervleriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, “Bunu çok hızlı yapacağız. Sonra da yeniden dolduracağız. Rezervlerimizi yeniden dolduracağız” dedi. İran’a yönelik açıklamalarında ise Trump, “Artık neredeyse yolun sonuna geldiler. Fakat bu, hemen bitireceğimiz anlamına gelmiyor. Yine de öyleler. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok, hiçbir kontrol sistemleri yok. Biz de İran’ın üzerinde tamamen serbest bir şekilde dolaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BOĞAZDAKİ DURUM İYİ”

Boğazdaki durumun iyi olduğunu savunan Trump, “Bütün gemilerini yok ettik. Biraz füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız. Asıl mesele bunu kazanmamız. Hızlı kazanmamız ama kazanmamız” dedi.