ABD İstihdam Verileri Fed’in Faiz İndirimlerini Erteleyebilir

Tamamlanan haftada açıklanan istihdam verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecinin ertelenebileceğine dair ipuçları verirken, ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed’in faiz indirim sürecine dair beklentilerin yeniden canlanmasına yol açtı. Aylık verilerde tarım dışı istihdamın 130 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,3’e gerilemesi, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği yönündeki algıyı pekiştirdi. Haftanın son işlem günü açıklanan enflasyon verileri ise daha mutedil bir görünüm sunarak, Tüketici Fiyat Endeksi’nin ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,4 artış kaydettiğini gösterdi. Çekirdek TÜFE, enerji ve gıda fiyatları hariç, ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 artış yaşadı. Çekirdek enflasyonun yıllık bazda Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi, yatırımcılara sınırlı bir nefes aldırdı. Ancak analistler, enflasyondaki düşüşe rağmen istihdam piyasasının sağlam kalmasının, Fed’in politika duruşuna dair belirsizlik yarattığını vurguladı.

AVRUPA’DA DAHA TEMKİNLİ TUTUM

Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini yüzde 2 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. Bölge enflasyonu ocakta yüzde 1,7’ye gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. ECB, enflasyondaki düşüşe karşın esnek duruşunu sürdürdüğünü belirtirken, jeopolitik risklerin fiyat istikrarı ve büyüme görünümü üzerindeki etkisini takip edeceğini ifade etti. Tüm bu gelişmeler sonrasında ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,05 seviyesinde kapatırken, dolar endeksi de yüzde 0,7 azalarak 96,9 seviyesine geriledi.

ALTINDA POZİTİF AYRIŞMA

Değerli metaller ise ABD’den gelen makroekonomik verilerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, altın ons fiyatı diğer değerli metallere göre pozitif ayrışma gösterdi. Bu hafta altının ons fiyatı 5 bin 42,8 dolara ulaştı. Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, değerli metallere olan talebi artırırken, güçlü istihdam verisi Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini güçlendirerek alımları kısmen sınırladı. Ayrıca, Avustralya merkezli ANZ, ikinci çeyrek için altın ons fiyatı tahminini 5 bin 800 dolara çıkardı. Altın dışındaki değerli metallerde ise dalgalı bir seyir gözlemlendi ve gümüş hariç negatif bir görünüm hakimdi.

BAZ METALLERDE ÇİN TALEBİNDE DÜŞÜŞ

Baz metallerde ise fiyatlamalar, açıklanan makroekonomik veriler ve ABD’nin alüminyum ithalat tarifelerinde düşüş olabileceğine dair haber akışıyla birlikte olumsuz bir seyir izledi. Londra Metal Borsası’ndaki (LME) stokların artması arz fazlası algısını güçlendirdi ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Bakır fiyatlarında ise Şili’deki iş kazalarının eksik bildirilmesi, arz güvenliği endişelerini artırarak olumsuz etki yarattı. Bunun yanı sıra, bakır stoklarının artması ve küresel borsalarda toplam stokların 1 milyon tonu geçmesi, talepteki zayıflığın fiyatları aşağı yönlü etkilemesine neden oldu.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Brent petrol fiyatları ise OPEC+ grubunun üretim politikalarına dair beklentiler ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2026 yılı için arz fazlası öngörüsü nedeniyle negatif bir seyir izledi. OPEC+ grubundaki sekiz ülke, mevsimsellik gerekçesiyle şubat-mart dönemi için planlanan üretim artışlarını durdurma kararı aldı. IEA’nın raporu, 2026’da küresel petrol talep artışının önceki beklentilerin altında kalabileceğini ve piyasanın yaklaşık 3,73 milyon varil seviyesinde arz fazlası riskiyle karşılaşabileceğini belirtti. Brent petrol fiyatı haftalık bazda yüzde 0,7 düşerken, doğal gaz fiyatları da yüzde 5,2 değer kaybetti.

TARIM EMTİALARINDA ÇİN ETKİSİ

Tarım emtialarında ise Çin talebi ve Güney Amerika’daki hava koşulları fiyatlar üzerinde belirleyici etkide bulunuyor. Çin’in soya ithalatına yönelik alımları, soya fasulyesi fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Brezilya ve Arjantin’deki üretim beklentileri piyasalarda dalgalanmalara sebep oldu. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, küresel tahıl stok/tüketim oranının yüzde 31,8 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Mısırda güçlü sevkiyat verileri ve artan ihracat satışları destekleyici etkiye sahip olsa da Brezilya’daki rekor ürün beklentisi fiyat yükselişini sınırlıyor. Ayrıca, Hindistan yerel çiftçileri desteklemek amacıyla 2,5 milyon metrik ton buğday ile 500 bin ton şeker ihracatına izin verdi. Bu gelişmeler sonucunda Chicago Ticaret Borsası’nda buğday fiyatları yüzde 3,6, mısırda yüzde 0,4 ve soya fasulyesinde yüzde 3,1 artış kaydederken, pirinçte yüzde 1,9 düşüş yaşandı. ABD’de pamuk ve kahve fiyatları artarken, şeker ve kakao fiyatlarında düşüş gözlemlendi.