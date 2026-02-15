PTT Emekli Destek Kampanyasında 14 Bin Lira Nakit Desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası çerçevesinde, belirli koşulları karşılayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit desteği sağlandığını duyurdu. Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli bireyler tarafından tüm PTT ofislerinde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

DESTEK İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin, anlaşmalı bankada açık bir kredilerinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımayacaklarına dair taahhüt vermeleri gerektiğini belirten Uraloğlu, bu şartları yerine getiren emeklilerin yaptıkları ek işlemlerle kademeli olarak nakit alabileceklerini ifade etti.

TOPLAM NAKİT DESTEĞİ: 14 BİN LİRA

Uraloğlu, açıklamalarında şu bilgileri aktardı: “Sadece açık kredi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hizmeti olanlara 2 bin lira ve PTT üzerinden otomatik ödeme talimatı verenlere de 2 bin lira ek destek sağlanıyor. Ayrıca, PTT üzerinden anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açan emeklilere 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme yapılmakta. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşabiliyor.”