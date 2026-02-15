Görele Belediyesi’nde İstifalar Art Arda Geldi

Giresun’un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya aracılığıyla paylaştığı iddia edilen bir mesaj dolayısıyla başlatılan soruşturma sonrasında “cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, bu gelişmenin ardından ilgili başkanın görevden uzaklaştırılmasına yönelik adım attı.

CHP’DEN İKİ İSTİFA

Görele Belediye Meclisi’nde 16 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesinde, CHP’li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu. Hüseyin Gürel, açıklamasında, son zamanlarda medyaya yansıyan iddiaların toplumda rahatsızlık yarattığını belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak şekilde siyasi bir duruş sergilememesinin ardından vicdani sorumluluk gereği CHP üyeliğinden ayrıldığını ifade etti. Fırat İmat ise yaptığı açıklamada, toplumun ahlaki değerleri karşısında sessiz kalmanın uygun olmadığını vurguladı ve siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreçle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kamu vicdanını gözetmesi gerektiğini ifade ederek CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

CHP’NİN ÜYE SAYISI 5’E DÜŞTÜ

Bu istifalar sonucunda Görele Belediye Meclisi’ndeki CHP üye sayısı 5’e düşerken, AK Parti’nin mecliste 4 üyesi bulunduğu kaydedildi. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üyenin yer aldığı bilgisi verildi.

HASBİ DEDE “CİNSEL TACİZ” SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

CHP’li Başkan Hasbi Dede, sosyal medya platformunda paylaştığı bir mesaj sebebiyle yapılan şikayetler doğrultusunda Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamına alındı. İlk etapta, ifadeye çağrılan Dede, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı sonrasında dosya yeniden gözden geçirildi. İfadeye tekrar çağrılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde belirtilen “cinsel amaçlı olarak bir kimseyi taciz” suçlamasıyla nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.