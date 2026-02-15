Uludağ’da Teleferik Kuyruğu 1 Kilometreyi Aştı

Türkiye’nin kış turizmi açısından önemli olan merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ’da, yaz mevsiminden kalma bir havanın tadını çıkarmak isteyen günübirlik ziyaretçilerin neşesi kısa sürdü. Hava sıcaklığının 10 derece civarında seyrettiği Uludağ’da, eğlencenin ardından aşağı inmek isteyen vatandaşlar teleferiğe doğru yöneldi. Ancak, uzun bir kuyrukla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kuyruğa girenler, yaklaşık 1 kilometrelik mesafede adım adım ilerlemeye başladı.

KAYAK MERKEZLERİNDE DİKKAT ÇEKEN KAR KALINLIKLARI

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı Hakkari’de 236 santimetre olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şöyle sıralanıyor: Hakkari 236, Kartalkaya 220, Palandöken 212, Ergan 210, Nemrut 186, Konaklı 178, Sarıkamış 150, Uludağ 146, Yıldız Dağı 145, Erciyes 115, Murat Dağı 112, Davraz 101, Yalnızçam 95, Ilgaz 76, Hesarek 55, Zigana 44, Denizli 43, Küpkıran 40, Kop Dağı 32, Gevaş Abalı 21 ve Keltepe 7 santimetre olarak kaydedildi.