Hakan Taşıyan İyileşme Sürecine Devam Ediyor

Arabesk müziğin tanınmış ismi Hakan Taşıyan, son iki haftadır hastanede tedavi altında. Enfeksiyon riski nedeniyle yoğun bakımda gözetim altında kalan sanatçının sağlık durumu, yapılan tedavilerin olumlu sonuç vermesiyle birlikte iyileşiyor.

SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

Günaydın’dan alınan bilgiye göre; sanatçı, normal bir odaya alındığı süreçte, “Sevenlerimin duası ile Allah’a şükürler olsun sağlığım iyi durumda” şeklinde bir mesaj iletti. Taşıyan, daha önce 2021 yılında ciddi sağlık sorunları yaşamış, ölümün eşiğinden dönerek karaciğer ve böbrek nakli gibi önemli operasyonlar geçirmişti.

GEÇMİŞTE ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Hakan Taşıyan, hastanede yedi ay süren tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerdeki sağlık durumu nedeniyle sanatçının hayranları büyük bir endişe yaşamıştı. Taşıyan’ın yeni durumu, sevenlerinde sevince yol açtı.