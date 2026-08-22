Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD’nin Kanada’dan ithal edilen 20 milyar dolarlık ürüne uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergisine karşılık “dolar dolar” misilleme yapılacağını açıkladı. İki ülke arasında ticaret anlaşması sağlanamaması üzerine Carney, eşit oranda karşılık verileceğini duyurdu. 8 Eylül’de yürürlüğe girecek misilleme önlemleri çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt, selüloz ve elektronik ürünleri kapsayacak.

CARNEY’DEN SERT TEPKİ: “ÇOK FAZLA İSTEDİLER, ÇOK AZ SUNDULAR”

Carney, Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, son günlerde ABD’nin sunduğu yeni koşulların ekonomik açıdan adil olmadığını belirtti. Kanada Başbakanı, “Son günlerde ABD, ekonomik olmayan, adil olmayan ve Kanada için net faydaları zayıflatan yeni koşullar önerdi. Herhangi bir anlaşmanın güvenilirliğini de sorgulattı. Kısacası çok fazla şey istediler, çok az şey sundular” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA SÜRECİNDE TIKANMA

Hafta boyunca Trump’ın gümrük vergilerine üç günlük erteleme vermesinin ardından iki ülkenin üst düzey ticaret yetkilileri doğrudan temas halindeydi. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Kanada’nın hafta başında üzerinde anlaşılan ticaret anlaşmasını kesinleştirmeyi reddettiğini açıkladı. Greer, anlaşmanın çelik, alüminyum, otomotiv ve kereste ürünlerinde önemli tarife indirimlerinin yanı sıra tarihi bir ekonomik ve ulusal güvenlik ortaklığı içerdiğini belirtti.

ABD’DEN YENİ KARŞI ÖNLEMLER GELECEK

Greer, Kanada’nın yeni gümrük vergilerine misilleme yapacağını açıklamasının ardından ABD’nin kendi karşı önlemlerini devreye alacağını söyledi. Kanada ile yeni görüşme planlarının olmadığını belirten Greer, Kanada’nın misillemesine yanıt olarak önlemler üzerinde çalıştıklarını ifade etti ancak ayrıntı vermedi.

TİCARET SAVAŞI YENİDEN ALEVLENİYOR

Uzmanlar, yürürlüğe giren gümrük vergilerinin tek başına Amerikalı tüketiciler üzerinde büyük bir etki yaratmasının beklenmediğini, asıl sorunun ticaret savaşının yeniden başlaması olduğunu vurguluyor. Carney, “Yeni ABD gümrük vergileri bizi incitmek ve bölmek için tasarlandı. Bu bir yanlış hesap. Bu bir yanlış hesap çünkü Kanadalılar her zaman birbirine sahip çıkar” dedi.

KANADA’DAN EK DESTEK PAKETİ

Carney, cuma günü yaptığı açıklamada Kanada’nın son 18 ayda sağlanan yaklaşık 25 milyar dolarlık desteğe ek olarak işçileri ve işletmeleri desteklemek için yeni önlemler alacağını duyurdu. Kanada ekonomisinin büyümesinin hızlandığını belirten Carney, Ottawa’nın hiçbir ulusun ülkenin geleceğini belirlemesine izin vermeyeceğini söyledi.

TARİFE DETAYLARI VE MÜZAKERE SÜRECİ

ABD tarafında çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 50’lik vergilerin yarıya indirilmesi, otomobillere uygulanan yüzde 25’lik vergilerin ise yüzde 15’e düşürülmesi seçenekleri değerlendiriliyordu. Otomotiv vergilerinin yalnızca ABD dışı içeriğe uygulanması nedeniyle üreticiler, Amerikan yapımı parçaların değerini vergiye tabi kısımdan düşebiliyor.

TRUMP’IN KULLANDIĞI YASA TARTIŞMA YARATTI

Trump, Kanada’ya uygulanan yeni gümrük vergileri için 1930’lardan kalma ve daha önce bu şekilde kullanılmamış az bilinen bir yasaya başvurdu. Smoot-Hawley Tarife Yasası’nın 338. Bölümü olarak bilinen yasa, vergiler için zaman sınırı öngörmüyor. Bu durum, yasa kapsamında uygulanacak vergilerin Trump ya da gelecekteki bir başkan kaldırmadığı sürece süresiz olarak yürürlükte kalabileceği anlamına geliyor.

YASAL İTİRAZ BEKLENTİSİ

Hukukçular, yönetimin yeni vergi uygulamalarında olduğu gibi bu hamlenin de neredeyse kesin olarak yasal itirazlarla karşılaşacağını belirtiyor. Mahkemelerin Trump’ın bu yasayı kullanmasını engellememesi halinde, başkanın Kanada’ya ve diğer ticaret ortaklarına yüzde 50’ye varan oranlarda gümrük vergisi uygulama yetkisi elde edebileceği değerlendiriliyor. İlk turda hedeflenen Kanada malları arasında enerji, kritik mineraller ve balık ürünleri yer almıyor, ancak bu kapsamın ileride genişleyebileceği belirtiliyor.