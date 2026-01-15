abd-karayipler-de-petrol-tankerine-el-koydu

Karayiplerdeki hareketlilik sürüyor. ABD, Venezuela’ya yönelik petrol karantinasını uygulamaya devam ederken, yeni bir petrol tankerine el koydu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, “Bu sabah erken saatlerde, Sahil Güvenlik ekibi, Karayipler’de Veronica gemisine şafak öncesi bir baskın düzenleyerek gemiyi ele geçirdi. Yaptırım uygulanan bir başka hayalet filo tankeri olan Veronica, daha önce Venezuela sularından geçmişti ve Başkan Trump’ın Karayipler’de yaptırım uygulanan gemilere koyduğu karantina kararını ihlal ederek faaliyet gösteriyordu” şeklinde bilgi verdi.

ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OPERASYON

Noem, operasyonun savunma, dışişleri ve adalet bakanlıklarının yakın işbirliği çerçevesinde yapıldığını belirtti ve, “Güvenlik görevlilerimiz bir kez daha uluslararası hukuka uygun olarak kusursuz bir operasyon gerçekleştirdiler” dedi.

KAÇMAK MÜMKÜN DEĞİL

Bundan önce birçok gemiye el koyduklarını vurgulayan Noem, “ABD adaletinden kaçmak veya kurtulmak mümkün değildir. Kararlılığımız ve koordinasyonumuz hiç bu kadar iyi olmamıştı. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, bu tehdide karşı her zaman, her yerde, benzersiz yetkilerini ve özel yeteneklerini tam olarak kullanmaya her zaman hazırdır” ifadelerini kullandı.