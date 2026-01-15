Kartepe’de Kaza: Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü

KAZA, KARTAPE’DE GERÇEKLEŞTİ
Kaza, Kartepe’nin Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.Ö. yönetimindeki 41 ASM 894 plakalı Chery marka SUV araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Çarpmanın sonucunda araçta ciddi hasar oluşurken, direksiyon yerinden çıktı ve sürücü Y.Ö. yaralandı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay mahalline sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi sürecine alındı.
KAZA SONUCUNDA TRAFİK DE ETKİLENDİ
Yaşanan kaza sonucu, araç hurdaya dönerken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kısa bir süre kontrollü bir şekilde geçişe açtı.