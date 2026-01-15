Kayseri’de Engelli Bebek Evinde Hayatını Kaybetti

Kayseri’de yabancı uyruklu bir bebek hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, 1.5 yaşındaki engelli E.H. adlı erkek bebek, ailesi tarafından evinin yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay, Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak’ta bulunan 2 katlı evin bodrum katındaki yatak odasında meydana geldi. Aile, durumu hemen acil sağlık hizmetlerine bildirerek yardım talep etti.

Durumun bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekipler, E.H.’nin yaşamını yitirdiği tespit etti. Bebek, cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.