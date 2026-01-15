Mardin’de İşyerine Otomatik Silahlarla Saldırı Gerçekleşti

mardin-de-isyerine-otomatik-silahlarla-saldiri-gerceklesti

SİLAHLI SALDIRI KIZILTEPE’DE GERÇEKLEŞTİ

Akşam saatlerinde Kızıltepe merkezinde Bahçelievler Mahallesi’nde, Ceylanpınar kara yolu üzerindeki işyerlerinin bulunduğu alanda bir silahlı saldırı gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir ya da daha fazla kişi, bir aileye ait işyerlerinin bulunduğu binaya otomatik silahlarla ateş açtı.

SALDIRI SONUCUNDA ZARAR MEYDANA GELDİ

Ateş açılması sonucunda bitişikteki dükkânlar da hasar gördü. Mermiler, ayrıca park halindeki bir TIR ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

OLAYDA KİMSE YARALANMADI

Saldırı sonucunda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmazken, işyerlerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, saldırının faillerinin yakalanması amacıyla bölgede detaylı inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

