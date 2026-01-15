Darıca’da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

darica-da-park-halindeki-aracta-yangin-cikti

Olay, Darıca ilçesinin Nenehatun Mahallesi’nde Fikret Sokak’ta gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa bir süre içinde alevlere kapılan araç, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

Yangının büyümesi ile birlikte alevler, park halindeki aracın yanı başındaki diğer bir otomobile sıçradı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, yangına müdahale etmek için kendi çabalarıyla çalışmalara başladı. Aynı zamanda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de haber verdiler. İhbarın ardından itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ BAŞLADI

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Yoğun müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda her iki otomobilde de ciddi maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sona erdikten sonra, olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla araştırma başlattı.

