Harran’da Kaybolan Sürücü Halil Gündüz Suriye’de Bulundu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bir tahliye kanalına devrilen aracın kayıp sürücüsü Halil Gündüz’ün (44) cesedi, 19 gün sonra Suriye’nin Tel Abyad şehrinde bulundu. Harran merkezdeki yatılı lisede eğitim gören Ömer Gündüz (18), kardeşi Mustafa Gündüz (14) ile kuzenleri Ali (14) ve Ömer Gündüz (14) hafta sonu tatili için ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi’ne geldi. Halil Gündüz, 29 Aralık 2025 tarihinde çocuklarını okula götürmek amacıyla 06 TM 983 plakalı aracıyla hareket etti. Yolculuk esnasında kar yağışı dolayısıyla okulların tatil olduğunu öğrenen aile, geri dönme kararı aldı. Ancak kayganlaşan yol sonucunda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil Buğdaytepe Mahallesi civarında su tahliye kanalına devrildi.

İkili kazada, Ömer Gündüz (18) kendi çabasıyla kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, yaklaşık 8 saatlik bir çalışma sonucunda Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz’ün cansız bedenine ulaştı. Ancak sürücü Halil Gündüz’ün bulunması için arama çalışmaları devam etti. Kayıp sürücünün bulunması amacıyla, dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de Katılımıyla toplam 143 kişilik bir ekip, canalda ve çevresinde yaklaşık 80 kilometrekarelik bir alanda arama yaptı. Çalışmalar, su akış yönü göz önünde bulundurularak Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde de sürdürüldü.

SU KANALINDA BULUNDU

Suriye’nin Tel Abyad bölgesine bağlı Hamam Türkmen kasabası yakınlarında, su kanalında bir erkek cesedi bulan vatandaşlar durumu yetkililere iletti. Bölgeye intikal eden Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, cesedin Harran’da meydana gelen kazada kaybolan Halil Gündüz’e ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, Türk yetkililere teslim edilerek Türkiye’ye getirildi. Akçakale Gümrük Kapısı aracılığıyla geçen ceset, teşhis için Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu bilgileri verdi: “29 Aralık 2025 tarihinde Harran’a bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde bir aracın sulama tahliye kanalına düşmesi neticesinde kaybolan sürücü Halil Gündüz’ü arama çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonunda, kapsamlı ve kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Kayıp vatandaşımız, 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 civarlarında Suriye’de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Tel Abyad sınırları içinde, sınırımıza yaklaşık 24 kilometre mesafede bulunmuştur. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Halil Gündüz’ün ailesine teslim edilecektir. Merhum vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”