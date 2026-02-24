Antalya Turizmi: Üçlü Tatil Etkisi ile Canlanıyor

Kavaloğlu, turizmin sürdürülebilirliğinde tüm paydaşların iş birliği ve istişare kültürünü benimsemesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Turizmin yalnızca otelcilikten ibaret olmadığını söyleyen Kavaloğlu, hava yolu firmaları, tur operatörleri, seyahat acenteleri ve kamu iş birliği ile oluşan yapının “milli bir sektör” görünümü kazandırdığını ifade etti.

ANTALYA’DA ÜÇLÜ TATİL ETKİSİ

Antalya için Mart ayında üç önemli tatil dönemi çakışacağını belirten Kavaloğlu, bu takvim avantajının Antalya turizmine olumlu etkiler yaratacağını aktardı. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Ramazan Bayramı için en fazla tercih ettiği yerlerin Antalya ve Türkiye olduğunu söyleyen Kavaloğlu, tur operatörleri üzerinden yapılan rezervasyonlarda önemli bir yoğunluk gözlemlendiğini dile getirdi. Ramazan ayında Türkiye’ye gidemeyen Avrupalı turistlerin Ramazan Bayramı ve Paskalya tatilini birleştirerek Antalya’da tatil yapmayı planladığını ifade etti.

İÇ PAZARDA REZERVASYONDA ARTIŞ

Kavaloğlu, haziran ve temmuz aylarına yönelik erken rezervasyonların güçlü bir şekilde sürmekte olduğunu aktardı. Yerli turistlerin erken rezervasyon fırsatlarının değerini kavradığını belirten Kavaloğlu, “Yerli turist tatili yabancı turistten daha pahalıya alıyor” algısının kırıldığını vurguladı. Özellikle İngiltere ve Almanya pazarlarının, erken rezervasyon döneminde hızlı bir hareketlilik gösterdiğini kaydeden Kavaloğlu, 2027 sezonu için satışlarının başlaması durumunda da talep oluşabileceğini sözlerine ekledi.

ANTALYA TURİZMİ GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ YAPIYOR

Mart ayındaki Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı fırsatlarıyla Antalya turizmi, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.