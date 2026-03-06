ABD’li Bakan Kristi Noem Görevden Alındı

ABD’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

İç Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Kristi Noem, hakkındaki uzun süredir devam eden tartışmalar ve eleştirilerin ardından görevden alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Noem’in yerine Cumhuriyetçi Senatör Markwayne Mullin’in atanacağını duyurdu. Noem’in görevden alınmasının, bakanlık dönemi süresince aldığı tartışmalı kararlar ve özel hayatı hakkındaki iddialarla ilgili olduğu belirtildi.

KÜÇÜK YAŞTAN RİVALET KAYNAĞI

Kariyerine siyasette başlamadan önce Güney Dakota’da ailesiyle mütevazı bir yaşam sürdüren Kristi Noem, lise yıllarında ağabeyinin arkadaşı olan Byron Noem ile tanışarak 20 yaşında onunla evlenmişti. Byron Noem, eşinden iki yaş büyüktür.

Noem’in özel hayatıyla ilgili tartışmalar, 2023 yılında Donald Trump’ın danışmanlarından Corey Lewandowski ile olan ilişkisine dair iddialarla yeniden gündeme geldi. İddialara göre, Noem ile Lewandowski, 2021’de Orlando’da düzenlenen bir konferans sırasında samimi bir şekilde bir otel barında görüldü. Bunun yanı sıra, başka bir kaynak da Noem’in 2020 yılında Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde Lewandowski’nin dizinde oturması olayını öne sürdü. Hem Noem hem de Lewandowski, bu iddiaları “siyasi amaçlı uydurulmuş söylentiler” olarak nitelendirdi.

KONGRE OTURUMUNDA TARTIŞMALAR YAŞANDI

Noem’e, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bir komite oturumunda Lewandowski ile ilişkisi olup olmadığı doğrudan soruldu. Noem, iddialara sert bir yanıt vererek bunları “magazin çöplüğü” olarak tanımladı. “Bugün bu komitede magazin dedikodularının konuşuluyor olmasına şaşırıyorum.” diyen Noem, Lewandowski’nin Beyaz Saray’da çalışan birçok hükümet çalışanından biri olduğunu ifade etti. Bu esnada, Noem’in eşi Byron Noem’in de salonda bulunduğu ancak tartışma başlamadan önce ayrıldığı bildirildi.

POLİTİKALARI SÜREKLİ ELEŞTİRİ ALDI

Noem, İç Güvenlik Bakanı olarak Donald Trump’ın kitlesel sınır dışı politikasını yönetmekle yükümlüydü ve görev süresinin ilk yılında yaklaşık 675 bin kişinin sınır dışı edilmesini sağladı. Ancak, bu rakam Beyaz Saray’ın yıllık 1 milyon sınır dışı hedefinin altında kaldı.

MİNNESOTA’DAKİ OPERASYON KRİZİ

Bakanlık dönemi boyunca yaşanan en büyük krizlerden biri, Minnesota eyaletindeki göçmen operasyonları oldu. Minneapolis’te yürütülen operasyonlar, protestolarla karşılandı ve bu süreçte iki ABD vatandaşı, federal ajanlarla yaşanan çatışmalar sonucunda hayatını kaybetti. Noem, bu iki kişiyi “yerli terörist” olarak nitelese de, daha sonra ortaya çıkan görüntüler olayın gerçek yüzünü ortaya koydu.

LÜKS UÇAK İDDİALARI TARTIŞMA YARATTI

Noem, bakanlık bütçesini israf ettiği yönündeki eleştirilerle de gündeme geldi. İç Güvenlik Bakanlığı için iki adet Gulfstream G700 lüks jet alınmasını onaylarken, ayrıca yaklaşık 70 milyon dolarlık bir Boeing 737 almayı planladığı ortaya çıktı. Noem, bu uçakların “uzun menzilli komuta ve kontrol uçakları” olarak kullanılacağını ve sınır dışı operasyonlara destek vereceğini savundu.

Corey Lewandowski de farklı bir skandalın merkezindeydi. İddiaya göre, Lewandowski bir seyahat sırasında Noem’in kaybolan battaniyesini bulmak için bir Sahil Güvenlik pilotunu görevden almıştı. Olay, “Blanketgate” adıyla basında yer buldu. Lewandowski, iddiaları yalanladı.

Noem, El Salvador’daki Cecot hapishanesini ziyaret ederek de tartışmalara yol açtı. Ziyaret sırasında parmaklıkların arkasındaki mahkumların önünde fotoğraf çektiren Noem’in, 50 bin dolarlık altın Rolex Cosmograph Daytona saat takması sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

Tüm bu tartışmaların ardından Trump, Noem’in İç Güvenlik Bakanlığı görevinden ayrılacağını ve farklı bir pozisyona geçeceğini bildirdi. Noem’in, “Amerikalar’ın Korunması Özel Temsilcisi” olarak yeni bir görev üstleneceği duyuruldu. Aynı zamanda Corey Lewandowski’nin de İç Güvenlik Bakanlığı’ndan ayrılacağı açıklandı.