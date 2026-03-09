ABD’li Senatör Graham’dan Orta Doğu’ya Dair Uyarılar

abd-li-senator-graham-dan-orta-dogu-ya-dair-uyarilar

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, 9. gününe girmiş durumda. Saldırılar, bölgedeki 12 ülkeye sirayet ederken, ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

REJİMİN GELECEĞİ AÇIKLANDI

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Orta Doğu’daki güç dengelerini altüst edecek önemli ifadeler kullandı. İran rejiminin geleceği hakkında net konuşan Graham, “İran rejimi düşecek; bu bir ihtimal değil, sadece zaman meselesidir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Graham, bölgede mevcut durumun kalıcı olmadığını vurgulayarak Washington’un bu konudaki kararlı tavrını destekledi. İran’daki yönetimin sona ermesinin, bölgede yeni bir dönem başlatacağına dair iddiada bulunan Senatör, bu değişimin en önemli yansımasının Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerde görüleceğini belirtti. Graham, “Bu rejim yıkıldığında, bir sonraki adım Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması olacaktır” dedi. Bu yorumlar ise bölgede yeni bir ittifak yapısının doğabileceğine işaret ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yeni İran Dini Lideri Resmen Mücteba Hamaney Oldu

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ölümünün ardından oğlu Mücteba Hamaney yeni lider olarak belirlendi, İsrail Savunma Bakanı ise halefin hedef olacağını ifade etti.
Gündem

Denizli Buldan’da 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın açıklamasına göre, olay büyük paniğe yol açtı.
Gündem

Trump’tan İran Saldırılarına Dair Açıklama Geldi

ABD Başkanı, İsrail ile yürüttükleri İran operasyonunun sona ereceği tarihle ilgili kararın kendisine ait olduğunu ifade etti ve Netanyahu'nun görüşünü alacağını belirtti.
Gündem

Petrol Fiyatlarındaki Artışa Bakan Şimşek’lerden Yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların yüksek olduğunu vurguladı.
Gündem

Sermaye Piyasası Kurulundan Açığa Satış Yasaklaması

Sermaye Piyasası Kurulu, İran'a karşı ABD ve İsrail'in saldırılarının Körfez'e yayılmasının ardından, önlemleri uzatma kararı aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.