ABD’li Senatör Graham’dan Orta Doğu’ya Dair Uyarılar

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, 9. gününe girmiş durumda. Saldırılar, bölgedeki 12 ülkeye sirayet ederken, ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

REJİMİN GELECEĞİ AÇIKLANDI

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Orta Doğu’daki güç dengelerini altüst edecek önemli ifadeler kullandı. İran rejiminin geleceği hakkında net konuşan Graham, “İran rejimi düşecek; bu bir ihtimal değil, sadece zaman meselesidir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Graham, bölgede mevcut durumun kalıcı olmadığını vurgulayarak Washington’un bu konudaki kararlı tavrını destekledi. İran’daki yönetimin sona ermesinin, bölgede yeni bir dönem başlatacağına dair iddiada bulunan Senatör, bu değişimin en önemli yansımasının Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerde görüleceğini belirtti. Graham, “Bu rejim yıkıldığında, bir sonraki adım Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması olacaktır” dedi. Bu yorumlar ise bölgede yeni bir ittifak yapısının doğabileceğine işaret ediyor.