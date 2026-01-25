ABD’nin Basra Körfezi’nde Askeri Güç Sevkiyatı Artıyor

İran’daki Protestolar Sonrası ABD Askeri Gücünü Artırıyor

ABD, 28 Aralık’ta İran’da başlayan protestoların akabinde Tahran yönetimine yönelik baskılarını yoğunlaştırırken, Basra Körfezi çevresinde askeri yerleşimini hızlandırıyor. Geçtiğimiz hafta Çin Denizi’nden yola çıkan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile ona eşlik eden iki destroyerin Körfez’e doğru hareket ettiği duyuruldu.

ABD DONANMASI SAHADA

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, ABD ordusunun en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen uçak gemisinde F-15 ve F-35 jetlerinin yanı sıra yaklaşık 1600 kilometre menzil etkisine sahip Tomahawk seyir füzeleri yer alıyor. Uçak gemisine eşlik eden savaş gemilerinin ise hava, kara ve deniz hedeflerine karşı tam donanımlı olduğu bildiriliyor. Haberde, ABD’nin son askeri sevkiyatları ile Orta Doğu’daki askeri gücünün son sekiz ayın en geniş seviyesine ulaştığı vurgulanıyor.

CENTCOM KOMUTANI’NDAN KRİTİK ZİYARET

Gerilim oranının arttığı süreçte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Brad Cooper’ın sürpriz bir şekilde İsrail’in başkenti Tel Aviv’i ziyaret ettiği öğrenildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cooper’ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ile birlikte üçlü bir güvenlik toplantısı gerçekleştireceği aktarılıyor. Ayrıca, İsrail ordusu, geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada hava kuvvetlerinin tam alarmda bulunduğunu ve gelişmelerin dikkatle izlendiğini belirtmişti.

Bölgedeki gerginlik, hava trafiğini de doğrudan etkiliyor. Lufthansa, British Airways, Air France ve KLM gibi birçok büyük havayolu şirketi, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a olan uçuşlarını iptal etti veya geçici olarak durdurdu. Air France, Dubai ve Tel Aviv seferlerini askıya alırken; British Airways, Dubai uçuşlarını, KLM ise İsrail, Suudi Arabistan ve bazı Avrupa hatlarındaki uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Ayrıca, İtalya merkezli ITA Airways, bölgedeki güvenlik tehditleri nedeniyle İsrail’e yapılan gece uçuşlarının en az salı gününe kadar durdurulduğunu bildirdi.