Güllü Ölümünde Yeni Bilirkişi Raporu Bekleniyor

Trajik şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün (Gül Tut) geçirdiği olayla ilgili yeni bilirkişi ek raporunun, soruşturmaya önemli etkilerde bulunması bekleniyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşının “Güllü ablayı Tuğyan itti” şeklindeki ifadesinin sonrasında, ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YENİ GÖZLER SULTAN NUR ULU’DA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından dikkatler yine Sultan Nur Ulu’ya yöneldi. Ulu’nun yeniden savcılığa ifade vermeye çağrılması olasılığı gündeme geldi. Bunun yanı sıra, Tuğyan ile Sultan Nur Ulu’nun yurtdışına kaçma girişiminde bulunurken yakalandıkları bildirildi. Bu süreçte, ikiliyle birlikte toplamda 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

GÖZALTILARDA AİLE BAĞLANTISI

Gözaltına alınan kişiler arasında, Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun da bulunduğu öğrenildi. Bu durum, soruşturmanın gidişatındaki gelişmelerin yanı sıra, aile ilişkilerinin de dikkat çekici boyutlar kazandığını göstermekte.