ABD MERKEZ KUVVETLERİNDEN DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYONLAR

abd-merkez-kuvvetlerinden-deas-a-yonelik-operasyonlar

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI OPERASYONLARI AÇIKLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait birliklerin, DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği 10 hava saldırısında toplamda 30 hedefin vurulduğu kaydedildi. Savaş uçakları, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçları kullanılarak, örgüte ait altyapı ve mühimmat depoları hassas mühimmat ile imha edildi.

50’DEN FAZLA DEAŞ TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, ABD güçlerinin 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında DEAŞ’ın iletişim merkezleri, kritik lojistik noktaları ve silah depolarına yönelik 5 saldırı düzenlediği hatırlatıldı. Ayrıca, 13 Aralık 2025 tarihinde Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde gerçekleşen ve 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan DEAŞ saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatılan “Hawkeye Strike” (Şahin Gözü Saldırısı) operasyonuna da değinildi. Operasyon kapsamında hedeflenen saldırılar sonucunda 50’den fazla DEAŞ teröristinin etkisiz hale getirildiği veya yakalandığı, ayrıca 100’ün üzerinde DEAŞ altyapı hedefinin yüzlerce hassas mühimmatla imha edildiği belirtildi.

