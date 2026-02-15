Fenerbahçe Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü: Aktürkoğlu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yenerek şampiyonluk mücadelesine devam etti. Zorlu atmosferden üç puanla dönen sarı-lacivertli ekipte, maç sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, takımın gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

MAÇ SONU DİLİ SÜRÇTÜ

Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamada, Aktürkoğlu, “Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik. Talihsiz demeyelim ama Trabzonspor’un oyun şablonu vardı. Böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur. Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık.” diyerek takım ruhunu vurguladı.