Rusya’dan Navalnıy İddialarına Sert Tepki Geldi

rusya-dan-navalniy-iddialarina-sert-tepki-geldi

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın dışişleri bakanları, 2024 yılında hapiste hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundular. Bu iddiaya göre, Navalnıy, Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarının toksinlerinden biri olarak bilinen ve Rusya’da doğal olarak bulunmayan ölümcül “epibatidin” ile zehirlenerek hapiste yaşamını yitirdi.

BATI’NIN UYDURMALARI

TASS ajansına yansıyan bilgiye göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Navalnıy hakkında Batılı ülkelerin yaptığı ortak açıklamaya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Zaharova, “Tüm açıklama ve tartışmalar Batı’nın kendi hayati sorunlarından dikkati dağıtmayı amaçlayan uydurmalardır” dedi.

SANSASYONEL İDDİALAR

Zaharova, Batı’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının patlamasıyla ilgili soruşturma sonuçlarını açıklaması gereken bir dönemde Navalnıy’ı hatırladığına dikkat çekerek, “Geçmişte, Navalnıy’ın test sonuçlarını resmi olarak talep ettiğimizde de, Skripal hakkında sansasyonel hikayeler uydurdular” şeklinde konuştu.

RUSYA’DAN YANIT

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, TASS’a yaptığı açıklamada, İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın Münih Güvenlik Konferansı kulislerinde “siyasi gösteri” gerçekleştirdiğini belirtti. Londra’nın Rusya’yı Kimyasal Silahlar Sözleşmesini ihlal etmekle suçladığı hatırlatılan açıklamada, “Bu gülünç sirk gösterisinin amacı, Batı toplumunda azalan Rus karşıtı duyguları körüklemektir. Batılı uydurmacıların ahmaklığına zaten alıştık, kurbağa hakkındaki bu saçmalığa inanmak için insanın ne olması gerekir?” denildi. Açıklamada, Navalnıy’ın ölümünden sonra bile Batı’nın huzur içinde yatmasına izin vermediği ifade edildi.

NAVALNIY’IN ÖLÜM HABERİ

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda dışişleri bakanları, Şubat 2024’te Navalnıy’ın ölümüyle ilgili ortak bir yazılı açıklama yaparak, Navalnıy’ın Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarında bulunan ve Rusya’da doğal olarak bulunmadığı belirtilen ölümcül “epibatidin” ile zehirlenerek hapishanede hayatını kaybettiğini iddia ettiler. Navalnıy, Rusya’da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler listesine dahil edilmiş ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak suçlamasıyla hapsedilmişti.

