Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi programına devam ediyor. Aynı zamanda yeni bir yurt dışı turuna hazırlanan Erdoğan’ın iki gün sürecek programı çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’da görüşmeler gerçekleştireceği bildiriliyor. Erdoğan, 16 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, ertesi gün ise Etiyopya’da olacak.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGEDEKİ SON DURUM

Görüşmelerde, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliğini derinleştirmek için atılacak adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirileceği belirtiliyor. Liderler, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunacaklar.

ANA GÜNDEM GAZZE

Ayrıca, görüşmelerde öne çıkan gündem maddelerinin arasında, Gazze’deki güncel durum da yer alıyor. Bölgedeki insani krizin sona ermesi için yürütülen uluslararası çalışmalar, Gazze’nin yeniden inşası için gerekli adımlar ve ABD Başkanı’nın 29 Eylül’de duyurduğu planın ikinci aşaması konuları masaya yatırılacak.

SURİYE VE YEMEN’DEKİ SON DURUM

Görüşmelerde, Suriye’deki istikrarı sağlamak amacıyla Suriye Hükümeti’nin desteklenmesinin öneminin vurgulanması bekleniyor. Ayrıca, Yemen ve Somali’nin toprak bütünlüğü ile birlik ve beraberliğini korunması konuları da gündeme geleceği öngörülüyor.

TİCARİ ORTAKLIKLAR VE EKONOMİK İLİŞKİLER

Türkiye ile Körfez bölgesinin en büyük ticaret ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri arasında, 2024 yılı itibarıyla ticaret hacminin 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk etapta ikili ticarette 20 milyar dolar, orta vadede ise 40 milyar dolara ulaşma hedefi bulunuyor. Ayrıca Türkiye ve Etiyopya arasındaki yıllık ticaret hacminin, şu anki 253 milyon dolardan artırılması planlanıyor.