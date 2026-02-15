Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ülke Genelinde Uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyete alınan “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)”, artık satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde geçerli olmaya başladı. Daha önce kiralık konutlar için uygulanan sistem, bugünden itibaren satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirildi. EİDS, emlak sektöründe tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek ve kayıt dışı işlemlerin azaltılması amacıyla hayata geçirildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİLENDİRME YAPILACAK

Sistem içerisinde, taşınmaz sahipleri e-Devlet platformu aracılığıyla mülklerini seçerek, satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerine yetki verecek. Bu doğrulama sistemi, yetkisiz kişilerce oluşturulan satış ilanlarının yanı sıra sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık işlemlerinin engellenmesini hedefliyor. Doğrulama yapılmış ilanlarda “EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı” ifadesi veya logonun bulunması şartı aranacak.

YETKİ İPTALİ MÜMKÜN

E-Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden, taşınmaz sahiplerinin emlak işletmelerine verdikleri yetkileri iptal etmeleri de mümkün olacak.

YETKİ SÜRESİ 3 AY OLACAK

Taşınmaz sahipleri, yetkilendirme sürecinin en az 3 ay olması gerektiğini bilmelidir. Gerekirse bu süre, e-Devlet ekranından uzatılabilecek.

SİSTEM 81 İLDE UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği programa uygun olarak, teknik entegrasyon süreci tamamlandıktan sonra, 1 Şubat’ta pilot uygulamasına İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlandı. 15 Şubat itibarıyla sistem, ülke genelinde devreye alınmış olacak.

İLANLAR MÜLKİYET BİLGİLERİYLE EŞLEŞECEK

Ülke genelinde sistemin uygulanmasıyla birlikte, ilan platformlarındaki satılık taşınmazların tamamının mülkiyet bilgileriyle eşleştirilmesi sağlanacak. Bu uygulama, güvenli bir ticaret ortamının yaratılmasına katkıda bulunacak.

YETKİSİZ EMLAKÇILAR KALKACAK

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hakkında yaptığı açıklamada, daha önce kiralık ilanlarda uygulanan sistemin, sektörde ciddi düzenlemeler sağlayacağını ifade etti. Taylan, “Gerekli mercilere, sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimizi ilettik, onlardan da gerekli adımları atmalarını bekliyoruz” şeklinde belirtti. Uygulamanın, hem tüketiciler hem de sektör açısından oldukça olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.