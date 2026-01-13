ABD Müslüman Kardeşler İçin Terör Kararını Açıkladı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın 14362 sayılı başkanlık kararnamesi çerçevesinde söz konusu adımı attıklarını aktardı. Rubio, bu bağlamda Müslüman Kardeşler’in Mısır, Lübnan ve Ürdün’deki yapılanmalarını “yabancı terör örgütleri” ve “özel olarak belirlenmiş küresel terörist” listesine dahil ettiklerini belirtti.

YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

Rubio, gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte ABD Hazine Bakanlığı’nın ilgili kişi ve kurumları yaptırım listesine ekleyeceğini de sözlerine ekledi.

