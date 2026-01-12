ABD’nin Grönland Üzerindeki İhtiraslı Durumu devam Ediyor

ABD’NİN GRÖNLAND ISRARININ ARKA PLANI

Daha önce Grönland’a duyduğu ilgiyi açıkça ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, bu konudaki söylemlerini daha da artırdı. Grönland hakkında tüm itirazlara rağmen adım atacaklarını belirten Trump, “Grönland konusunda isteseler de istemeseler de bir adım atacağız. Çünkü biz bunu yapmazsak, Rusya ya da Çin Grönland’ı ele geçirecek ve Rusya ya da Çin’in komşumuz olmasını istemiyoruz. Ben bu işi kolay yoldan, bir anlaşmayla çözmeyi tercih ederim. Ama eğer kolay yoldan olmazsa zor yoldan yaparız” uyarısında bulundu.

YENİ AÇIKLAMALAR GÜNDEME GELDİ

ABD’nin Grönland meselesinde atacağı adımlar uluslararası arenada merakla izlenirken, Trump’tan yeni açıklamalar geldi. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ülke yönetimine bir kez daha çağrıda bulunarak, “Grönland bu anlaşmayı yapmalı çünkü Rusya ya da Çin’in kontrolü ele geçirmesini istemiyorlar. Onlar oraya bile gitmiyor, Grönland’dan çok uzaktalar.” ifadelerini kullandı.

GÜÇSÜZ SAVUNMA İDDİASI

Grönland’ın askeri gücünü eleştiren Trump, dikkat çekici bir benzetmede bulundu: “Grönland’ın savunması ise temelde iki köpek kızağından ibaret. Bunu biliyor muydunuz? Savunmalarının ne olduğunu biliyor musunuz? İki köpek kızağı.” şeklinde konuştu.

DANİMARKA’YA MESAJ GÖNDERİLMİŞTİ

Daha önce yaptığı bir açıklamada Grönland’ın bağlı olduğu Danimarka’ya yönelik de mesaj gönderen Trump, “Danimarka’nın da hayranıyım. Ancak 500 yıl önce oraya bir gemi yanaştırmış olmaları, o toprağın onlara ait olduğu anlamına gelmez. Bizim de oraya giden pek çok gemimiz oldu.” ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekmişti.