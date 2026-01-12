ABD’nin Grönland Üzerindeki Stratejik Hedefleri Yeniden Tartışılıyor

abd-nin-gronland-uzerindeki-stratejik-hedefleri-yeniden-tartisiliyor

ABD’NİN DIŞ POLİTİKASI TAVRINI SERTLEŞTİRİYOR

ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesinin ardından, dış politikası daha tehditkar bir görünüm kazandı. Bu bağlamda, ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesinin Grönland’ı talep etme iddiaları yeniden gündeme geldi. ABD yönetiminin Grönland’a olan ihtiyacının altını çizen ve adanın Çin ya da Rusya’nın kontrolüne geçmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan açıklamalara İspanya’dan yanıt geldi.

GÜVENLİK ANALİZİ YAPILACAK

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarda, “Eğer şu anda Grönland veya Arktik bölgesinde NATO güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurlar veya durumlar varsa eminim ki hepimiz bunu analiz edebilir ve güvenliğin güçlendirilmesi gerekiyorsa bunu yapılabiliriz.” şeklinde konuştu. Albares, ayrıca “Bir tehdit olması durumunda Grönland’ın güvenliğini NATO aracılığıyla güçlendirmeye hazırız.” dedi.

ABD’YE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Albares, ABD’nin Grönland’a olası askeri müdahalesini dışarıda bıraktığını, bu durumu bir hipotez olarak bile görmediğini ifade etti. Bununla birlikte, Danimarka’nın Avrupa Birliği ve NATO çerçevesinde güvenliğinin yeterince korunmadığına inanması durumunda, müttefikleriyle gerekli analizlerin yapılacağını, böylece herkesin menfaatine olacak bir güvenlik artırımı sağlanabileceğini belirtti.

AVRUPA HAREKETE GEÇMELİ

Albares, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD’nin Venezuela’daki askeri müdahalesine karşı, pasif kalan Avrupa Birliği’nin artık sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı. “Avrupa’nın konuşmayı bırakıp harekete geçmesi ve büyük güçlerle aynı masada yer alacağını açıkça belirtmesi gerekiyor.” dedi.

BİRLİĞİN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR

Albares, “İki farklı hızda olsa da AB’nin egemenliğine yönelik saldırıları önlemek için Birliğin genişlemesine yönelik İspanya’nın görüşlerini birçok AB ülkesi paylaşıyor.” ifadelerini sözlerine ekledi.

