ABD’nin İran’a Saldırı Planları Pazar Günü Başlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik anlaşma için bir son tarih belirlediğini ve Amerikan filosunun, Venezuela için Karayipler’e gönderilenlerden daha büyük olduğunu belirtti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, İran, Washington’un sunmuş olduğu şartları kabul etmedi ve bu durum iki ülke arasındaki gerilimin yeniden arttığını gösteriyor.

SALDIRI TARİHİ BELLİ OLDU

Drop Site News’in çok sayıda kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, üst düzey ABD askeri yetkilileri, Orta Doğu’daki önemli bir müttefik liderini bilgilendirerek, Başkan Trump’ın bu hafta sonu İran’a yönelik bir askeri harekâta onay verebileceğini öne sürdü. Washington’un böyle bir karar alması durumunda saldırıların en erken pazar günü başlayabileceği iddia edildi. Bu bilgilendirmenin, ABD’nin bölgedeki askeri ve diplomatik değerlendirmeleri çerçevesinde müttefik ülkeye aktarıldığı vurgulandı. Ayrıca, Al Jazeera kanalı da ABD’nin pazar sabahı İran’a yönelik bir saldırı düzenleyebileceğini duyurdu.